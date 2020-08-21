Отравление Навального и новый антирекорд по коронавирусу в Украине: новости за 20 августа

Коллаж РБК-Украина

В Украине выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса, оппозиция Беларуси призвала силовиков и военных перейти на ее сторону, российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением. Подробнее о том, что произошло в четверг, 20 августа, - в материале РБК-Украина

Оппозиция Беларуси призвала силовиков и военных перейти на ее сторону

Представительница координационного штаба оппозиции Беларуси Мария Колесникова призвала силовиков и военных переходить на сторону протестующих. Взамен оппозиция обещает всестороннюю поддержку и защиту.

Такое заявление Колесникова сделала в своем видеообращении.

По ее словам, белорусская оппозиция собирается строить силовые структуры из "достойных и честных людей". Оппозиционерка призвала силовиков привлечь к ответственности причастных к разгону и пыткам протестующих.

В Украине впервые выявили более двух тысяч новых случаев коронавируса

По состоянию на 20 августа в Украине выявили рекордное количество новых случаев коронавируса, за прошедшие сутки заразились еще 2 134 человека. Больше всего случаев в Харьковской области, Львовской области и Киеве.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

По данным министра, в Харьковской области 242 новых случая, в Киеве - 227, в Черновицкой области - 189, во Львовской -183, в Ивано-Франковской - 168.

Навального госпитализировали с отравлением, он впал в кому

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный попал в реанимацию с отравлением. Его подключили к аппарату искуственной вентиляции легких.

Навальному резко стало плохо в самолете, который летел из Томска в Москву; после экстренной посадки в Омске его госпитализировали без сознания.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш допустила, что оппозиционеру подлили что-то в чай. "Мы предполагаем, что Алексея отравили чем-то, подмешанным в чай. Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость", - сообщила она.

ФСБ заявила о попытке СБУ выкрасть в России лидера боевиков Донбасса

Федеральная служба безопасности Российской Федерации заявила о срыве попытки похищения лидера сепаратистов Донбасса. Организаторы похищения якобы действовали под руководством главы департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Об этом сообщает ТАСС.

ФСБ задержала семерых человек, которые якобы пытались похитить одного из лидеров сепаратистов Донбасса по заданию спецслужб Украины. По данным ФСБ, похитить должны были лицо, принимавшее активное участие в боевых действиях против ВСУ.

Украина обновила зоны карантина: что изменилось

В Украине изменили зоны карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации. Красную зону карантина расширили.

Соответствующее решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Так, после перераспределения, в зоны карантина попало больше городов и областей, чем было после прошлого зонирования, которое состоялось 13 августа.

На МКС утечка воздуха, экипаж изолируется в российском модуле

На Международной космической станции (МКС) зафиксировали утечку воздуха. Не исключено, что произошло попадание метеорита. Весь экипаж изолируется в российском модуле. Об этом сообщает "РИА Новости".

Сообщается, что небольшую утечку подтвердили в Роскосмосе. Ожидается, что экипаж перейдет в модуль "Звезда", чтобы организовать контроль давления в модулях американской NASA.

В Киеве на большинстве пляжей запретили купаться

В Киеве запретили купаться на десяти муниципальных пляжах, на которых уже вывесили красные флаги. Еще на одном установили желтый флаг - там отдыхать и плавать не рекомендовано.

Об этом 20 августа передали в КП "Плесо" на странице в Facebook.

Таким образом, из всех муниципальных пляжей открытыми для посетителей и разрешенными для купания остались только три (зеленые флаги).