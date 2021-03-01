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У отозванных чиновников МИД Украины нашли золото, сигареты и 140 тысяч долларов

Автор: Роман Тверденко

У сотрудников посольства Украины в Польше обнаружили тысячи блоков сигарет, деньги и золото. Их ранее отозвало Министерство иностранных дел Украины.

Об этом сообщает Госбюро расследований (ГБР).

По данным следствия, водитель посольства и один из секретарей представителей МИД Украины перевозили товары подакцизной группы на служебном грузо-пассажирском микроавтобусе. К деятельности был привлечен работник Госслужбы спецсвязи и защиты информации Украины в Закарпатской очереди, экс-сотрудник посольства и его сын, который до сих пор работал в статусе атташе по консульским вопросам.

28 февраля микроавтобус остановили при выезде из пункта пропуска. За рулем был водитель посольства и аташе.

В ходе обысков изъяли 140 тысяч долларов, 67,2 тысячи евро, 11,6 тысяч злотых, 16 килограмм золота, 8826 блоков сигарет. Ориентировочная себестоимость изъятых сигарет - 1,5 миллиона гривен.

Напомним, в воскресенье министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отозвал двух сотрудников украинского посольства в Польше, которых подозревают в коррупции. Они пытались вывезти из Украины в Польше большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

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