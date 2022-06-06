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Отомстили за срыв трансляции матча Уэльс - Украина: хакеры взломали сайт Минстроя РФ

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Понедельник 06 июня 2022 00:01
Отомстили за срыв трансляции матча Уэльс - Украина: хакеры взломали сайт Минстроя РФ Фото: украинские хакеры взломали сайт Минстроя РФ (freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

Ночью 5 июня украинские хакеры взломали сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

Об этом сообщает РБК-Украина.

На главной странице ресурса появилось сообщение о том, что сайт взломала команда DumpForums.com. Хакеры требуют выплатить 0.5 биткоина до 7 июня, в противном случае данные сотрудников министерства могут выложить в общий доступ.

Они также опубликовали номер электронного кошелька, на который следует перечислить деньги. Кроме того, хакеры поменяли заголовок сайта на лозунг с украинским приветствием.

Отомстили за срыв трансляции матча Уэльс - Украина: хакеры взломали сайт Минстроя РФ

Скриншот

Таким образом украинские хакеры отомстили россиянам за то, что сегодня они взломали украинский сервис интернет-телевидения OLL.TV и вместо футбольного матча Уэльс - Украина транслировали российскую пропаганду и "новости" боевиков "ДНР".

Мы также писали о том, что футбольный комментатор Виктор Вацко в прямом эфире высказал все, что думает о россиянах после хакерской атаки на OLL.TV.

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