Отомстили за срыв трансляции матча Уэльс - Украина: хакеры взломали сайт Минстроя РФ

На главной странице ресурса появилось сообщение о том, что сайт взломала команда DumpForums.com. Хакеры требуют выплатить 0.5 биткоина до 7 июня, в противном случае данные сотрудников министерства могут выложить в общий доступ.

Они также опубликовали номер электронного кошелька, на который следует перечислить деньги. Кроме того, хакеры поменяли заголовок сайта на лозунг с украинским приветствием.

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Таким образом украинские хакеры отомстили россиянам за то, что сегодня они взломали украинский сервис интернет-телевидения OLL.TV и вместо футбольного матча Уэльс - Украина транслировали российскую пропаганду и "новости" боевиков "ДНР".