Отношение украинцев к России резко ухудшилось

Участники акции возле посольства РФ в преддверии Дня памяти защитников Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украинцы относятся к России даже хуже, чем жители РФ к Украине

В сентябре 2020 года хорошо или очень хорошо относилось к России 42% украинцев, плохо или очень плохо также 42% респондентов, еще 16% не определились. Отношение значительно ухудшилось по сравнению с февралем 2020 года, когда о положительном отношении заявляли 54% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные опроса КМИС.

КМИС также приводит данные опроса "Левада-центра", согласно которым на территории России хорошо или очень хорошо относились к Украине 48% населения, плохо или очень плохо - 43%, еще 9% не определились.

Динамика хорошего отношения населения Украины к России и России к Украине

Как отметил генеральный директор КМИС Владимир Паниотто, во время исследований также периодически ставится вопрос не только об отношении к России, а также отдельно об отношение к жителям России и к руководству РФ.

Последнее такое исследование было в феврале 2019 года. В целом к России тогда положительно относились 57% украинцев. При этом к жителям России положительно относилось 77% украинцев, в то время как к руководству России отношение было резко негативное и только 13% украинцев положительно относилось. Такая же ситуация с отношением жителей к России к Украине, в феврале 2019 всего 34% относилось положительно к Украине, 82% положительно относилось к украинцам, и только 7% граждан РФ положительно к руководству Украины.

"Таким образом, и в Украине и в России положительное отношение к государству обусловлено, прежде всего, положительным отношением к населению", - отметил Паниотто.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел опрос с 12 по 16 сентября 2020 года методом CATI среди 2000 граждан по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

Российский "Левада-центр" проводил опрос среди 1601 человек в период 20-26 августа 2020 года методом личного интервью. Статистическая погрешность не превышает 3,4%.

Напомним, данные опроса Центра "Социс" и Центра Разумкова свидетельствуют о том, что в конце июля 2020 года 59,5% украинцев считают, что Россия - агрессор, который угрожает существованию Украины как государства. Респонденты убеждены, что от России необходимо защищаться и не поддерживать никаких отношений.

Отметим, по данным опроса Центра Разумкова, в феврале 2020 года лишь 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса (не поддерживают - 70%).