Отношение к России резко ухудшилось во всем мире, Путин возглавил антирейтинг политиков

По данным опроса, в среднем 85% респондентов в 18 странах заявили о негативном отношении к России, при этом большинство в большинстве стран говорят, что имеют очень плохое е мнение о России.

С тех пор, как вопрос последний раз задавался в 2020 году, произошло резкое снижение положительных оценок России, при этом во всех 18 странах доля положительных отзывов о России была рекордно низкой.

Польша и Швеция выделяются резкостью своих негативных взглядов. Так, 97% поляков относятся к России плохо, а 91% - очень плохо. В Швеции 94% высказывают негативное мнение, при этом 80% говорят, что они очень негативно относятся к России. Единственным исключением в отношении к России является Малайзия, где почти половина (47%) придерживается положительного мнения, а 50% относятся к России отрицательно.

В 18 странах в среднем 90% говорят, что не верят в то, что Путин может действовать правильно в мировых делах и почти восемь из десяти (78%) вообще не доверяют Путину.

В опросе принимали участие 23 484 жителя 18 стран: США, Канады, Бельгии, Франции, Германии, Греции, Италии, Нидерландов, Польши, Испании, Швеции, Великобритании, Израиля, Австралии, Японии, Малайзии, Сингапура и Кореи. Интервью проводились с 14 февраля по 11 мая 2022 г., причем большинство из них проводились после вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля.