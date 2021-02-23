Отменяют свыше тысячи актов СССР: в Раде планируют избавиться от законодательного "мусора"

В Украине необходимо изменить подход к правотворческой деятельности. Количество действующих нормативно-правовых актов уже намного превысило один миллион.
Об этом заявил первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук, сообщает пресс-служба Рады.
По его словам, 90% законопроектов, которые рассматриваются украинским парламентом, - это изменения и дополнения в действующее законодательство.
"Большое количество законов обратно пропорционально их качеству. И если такие тенденции сохранятся, то мы и дальше без единого системного подхода будем производить огромное количество нормативно-правовых актов, которые не обеспечивают главного - качества украинского законодательства", - подчеркнул Стефанчук.
Он отметил, что необходимо избавиться от законодательного "мусора", потребность в котором уже давно отпала.
"Мной был зарегистрирован законопроект "О дерадянизации законодательства Украины" (№ 4284). Им отменяется более тысячи актов законодательных органов СССР и РСФСР. Кроме этого, мы уже готовы передать Кабинету министров Украины свыше 5000 актов Союза ССР и Украинской ССР, которые можно признать такими, что не применяются на территории Украины", - сказал Стефанчук.
Ранее сообщалось, что председатель Верховной рады Дмитрий Разумков созвал внеочередное заседание парламента. Заседание назначили на 12 часов вторника, 23 февраля.
Напомним, 16 февраля Верховная рада приняла проект закона "О внесении изменений к некоторым законам Украины о возобновлении проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы".