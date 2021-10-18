Отменит ли Украина автономный статус Крыма: ответ Минреинтеграции

По его словам, может быть только "усовершенствование" административно-территориального устройства полуострова:

создание объединенных территориальных общин,

переименование населенных пунктов и тому подобное.

"Мы не говорим об изменении статуса "автономная республика". Изменение этого статуса - это изменение Конституции. Это очень сложная вещь, и я не думаю, что в плане действий по деоккупации Крыма мы могли бы закладывать какие-то обязательства по изменению нашей Конституции", - отметил замминистра.

В Крымском представительстве президента Украины заявили, что сначала необходимо будет проанализировать, как произойдет восстановление украинского контроля над территорией.

"После этого, возможно, будет принято решение государством об изменении статуса этой территории", - подчеркнула первый зампред представительства Дарья Свиридова.

В любом случае, сказала она, окончательное решение об изменении статуса Крыма будет принимать парламент, а не правительство.