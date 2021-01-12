Отменить локдаун и снизить цену на газ: Черновцы обратились к Зеленскому

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Депутаты Черновицкого городского совета просят отменить усиление карантина в Украине и снизить тарифы на газ. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщает "Суспільне".

Также депутаты обратились и к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю.

В горсовете подчеркивают, что в Украине улучшается ситуация с распространением коронавируса. В частности, количество заражений по сравнению с декабрем сократилось втрое.

Это обращение поддержали 30 депутатов из 31 присутствующего.

Кроме того, депутаты обратились к Кабмину, НКРЭКУ и президенту с просьбой пересмотреть тариф на газ и его транспортировку. В обращении подчеркивается, что новый тариф "Черновцыгаза" является одним из самых высоких в Украине. Обращение поддержали единогласно.

Напомним, КМУ в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были представлены "конструктивные предложения".

Как писало РБК-Украина, Минэнерго предлагает снизить тарифы на газ с февраля на 44%. Речь идет о цене 5356 гривен за тысячу кубометров.