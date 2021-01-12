Отменить локдаун и снизить цену на газ: Черновцы обратились к Зеленскому

Депутаты Черновицкого городского совета просят отменить усиление карантина в Украине и снизить тарифы на газ. Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому.
Об этом сообщает "Суспільне".
Также депутаты обратились и к главе Кабинета министров Денису Шмыгалю.
В горсовете подчеркивают, что в Украине улучшается ситуация с распространением коронавируса. В частности, количество заражений по сравнению с декабрем сократилось втрое.
Это обращение поддержали 30 депутатов из 31 присутствующего.
Кроме того, депутаты обратились к Кабмину, НКРЭКУ и президенту с просьбой пересмотреть тариф на газ и его транспортировку. В обращении подчеркивается, что новый тариф "Черновцыгаза" является одним из самых высоких в Украине. Обращение поддержали единогласно.
Напомним, КМУ в ближайшее время примет решение, направленное на снижение цены на газ для населения. Сегодня к правительственным планам были представлены "конструктивные предложения".
Как писало РБК-Украина, Минэнерго предлагает снизить тарифы на газ с февраля на 44%. Речь идет о цене 5356 гривен за тысячу кубометров.