Фото: Анатолий Старовойт (из открытых источников)

По его словам, квотирование на импорт серной кислоты привело к монополизации рынка

Продолжение действия квот на импорт серной кислоты и дефицит ресурса на рынке угрожает остановкой металлургической отрасли.

Об этом заявил генеральный директор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт.

"Нам серная кислота нужна для очистки кокса от аммиака. И в результате, если я не очищаю от аммиака, я могу остановить просто коксовое производство. Остановим коксовое производство - остановим доменное", - сказал Старовойт.

По его словам, квотирование на импорт серной кислоты привело к монополизации рынка, производители стали продавать ее через посредников, в итоге цены на ресурс значительно выросли, а недавняя авария на предприятии "Сумыхимпром" привела к острому дефициту серной кислоты в Украине.

По его мнению, необходимо отменить квотирование на импорт серной кислоты, в противном случае возможна остановка металлургических предприятий.

"Проблема касается всего металлургического комплекса. Потому что если мы остановим коксовое производство, значит, остановим и доменное", - подчеркнул Старовойт.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя.

В результате введения ограничений цены на серную кислоту выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недообеспечения предприятий-потребителей важным для них сырьем.