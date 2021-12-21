"Скасована подія краща за скасоване життя": ВООЗ закликає відкласти плани на свята

Директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус закликав людей скасувати свої плани на свята. Він заявив, що це потрібно для того, аби захистити здоров’я населення, оскільки штам "Омікрон" поширюється по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

"Скасована подія краща за скасоване життя. Нам необхідно прийняти "важкі рішення", - наголосив він.

За його словами, у деяких випадках це означатиме скасування або відкладення заходів.

З відповідними заявами директор ВООЗ виступив після того, як експерти в галузі охорони здоров'я зазначили, що зараз штам "Омікрон" є домінуючим варіантом у США.

Він також додав, що тепер є свідчення того, що цей варіант "поширюється значно швидше, ніж "Дельта".