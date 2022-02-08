Отмену встречи Зеленского и Бербок опровергли: МИД выступил с заявлением

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - заявил он.

Николенко отметил, что сегодня Киев превратился в мировой дипломатический центр.

"Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - сообщил он.