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Отмену встречи Зеленского и Бербок опровергли: МИД выступил с заявлением

Автор: Анастасия Рокитна, Дмитрий Левицкий

Телеканал CNN сегодня сообщил, что якобы встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Германии Анналены Бербок была отменена из-за разногласий относительно предоставления оружия. Министерство иностранных дел Украины это опровергает.

Об этом сообщил в комментарии РБК-Украина спикер МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, эта информация не соответствует действительности.

"Никакие слухи, анонимные источники и конспирологические теории не смогут вбить клин в прочные отношения Украины и Германии. Утверждение о том, что встреча президента Украины и главы МИД Германии не состоялась, чтобы послать определенный политический сигнал, не соответствуют действительности", - заявил он.

Николенко отметил, что сегодня Киев превратился в мировой дипломатический центр.

"Президент Владимир Зеленский имеет чрезвычайно насыщенный график, который кроме международной части также включает координацию многих важных процессов внутренней жизни Украины", - сообщил он.

Напомним, телеканал CNN писал, что Германия отказывается предоставить военную помощь Украине, из-за этого якобы встречу и отменили. Но, по официальной причине, причиной стала ошибка в расписании.

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Владимир ЗеленскийГермания