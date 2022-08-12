Отмена возмещения экспортерам сырья не поможет перерабатывающей отрасли, - эксперт

Он напомнил, что сейчас предприятия-экспортеры страдают от многих факторов, связанных с войной: это и потеря активов, и усложненная логистика из-за блокировки портов. При этом тарифы на железнодорожные перевозки повышены на 70%, что делает поставки определенных видов железорудного сырья в европейские страны просто нецелесообразным.

"Все это происходит на фоне значительного роста цен на энергоресурсы, при падении стоимости самой металлопродукции. Поэтому, если к этому добавится еще и невозврат НДС экспортерам сырья - встанет вопрос о существовании этих предприятий вообще. Их нагрузка и так очень снижена, дальше - только закрытие", - подчеркнул Тарасенко.

Он также выразил убеждение, что отмена возмещения НДС не изменит ситуацию в перерабатывающей отрасли. Для того, чтобы стимулировать внутреннюю переработку, не нужно использовать метод "кнута" и наказывать экспортеров новым налогом. Вместо этого нужно создать систему стимулов для перерабатывающей отрасли, уверен Тарасенко.

"Когда говорят, что это будет стимулировать перерабатывающую отрасль - это неправда. Не будет. Зато это просто убьет экспортеров. Ведь нужно учитывать, что развитию перерабатывающей отрасли в Украине мешает разрыв цепей поставок. То есть, для того, чтобы производить больше чугуна или стали, нам нужно больше коксующегося угля. Его нужно импортировать - а у нас с этим сейчас проблемы, потому что порты закрыты. Кроме того, раньше основным поставщиком этого угля была Россия, а сейчас, разумеется, никто не имеет с ней дело. Поэтому о стимулировании переработки путем экспортеров сырья могут говорить только люди, которые не имеют понимания, как функционирует перерабатывающая отрасль", - резюмировал Тарасенко.

Напомним, проект Плана восстановления Украины, подготовленный Национальным советом по восстановлению от последствий войны, предусматривает отмену возмещения НДС экспортерам сырья. Против этого решения выступили украинские бизнес-ассоциации: по их убеждению, это очень негативный сигнал для инвесторов.

В свою очередь, руководитель секретариата Совета предпринимателей при Кабинете министров Украины Андрей Забловский заявил, что отмена возмещения НДС для экспортеров сырья может окончательно подкосить экспортные отрасли.