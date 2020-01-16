Отмена «соевых правок» негативно скажется на дальнейших попытках государства отойти от сырьевой модели развития аграрной экономики - Институт аграрной экономики

ННЦ «Институт аграрной экономики» опубликовал результаты исследования, посвященного изучению возможных последствий отмены "соевых правок" - особого порядка налогообложения НДС операций по экспорту соевых бобов из Украины, который вводился с целью стимулирования развития переработки сои - на экономику Украины.

Проанализировав динамику роста производства и переработки сои рапса в Украине после введения "соевых правок" в 2018 году, авторы исследования пришли к выводу, что отмена данной нормы негативно скажется на развитии агропромышленного сектора экономики и может подорвать доверие инвесторов к государству. Об этом заявил заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики ННЦ «Институт аграрной экономики», кандидат экономических наук, Леонид Тулуш, комментируя инициативы по принятию Верховной Радой соответствующего решения уже на текущей пленарной неделе.

"Соевые правки принимались в конце 2017 года в условиях, когда уровень переработки сои в Украине снизился до критически низких 18,7%. Уже через год после их введения он достиг 33,4% - самого высокого значения за последние десять лет ", - отметил заведующий отделом финансово-кредитной и налоговой политики ННЦ« Институт аграрной экономики », кандидат экономических наук, Леонид Тулуш.

Как отмечают авторы исследования, путем введения «соевых правок» депутаты прошлого созыва пытались увеличить создаваемую добавленную стоимость от выращивания сои за счет обеспечения ее переработки в Украине. Однако, в случае отмены «соевых правок» соответствующие усилия сведутся на нет и снова более 80% объемов выращенной сои «направится» за границу в не переработанном виде, заполняя производственные мощности Белоруссии, Турции, Египта, стран ЕС. Иными словами, Украина продолжит "развиваться" как сырьевая экономика, сырьевой придаток развитых стран.

"Создается впечатление, что государство использует отличие от« соевых правок »как способ« задабривания »мелких сельхозтоваропроизводителей перед открытием земельного рынка на достаточно либеральных условиях, не имея возможности использовать другие инструменты их государственной финансовой поддержки. Ведь, согласно предыдущим заявлениям правительства, государственная финансовая поддержка развития сельского хозяйства в форме бюджетных программ, кроме программы удешевления стоимости кредитов на приобретение земли, в 2020 году предоставляться не будет ", - добавил Леонид Тулуш

Решение об отмене соевых поправок позиционируется как поддержка мелких сельхозтоваропроизводителей, которые, по мнению экспертов, особенно пострадавших от действия «соевых правок». Однако, согласно результатам исследования, более эффективной поддержкой в ​​данном отношении было бы усиление экспортных возможностей малых товаропроизводителей за счет стимулирования развития кооперации с целью формирования необходимых товарных партий для экспорта, также реализации мер финансового стимулирования поставок сои на промышленную переработку, в том числе и за счет механизма взимания НДС.

Вследствие отмены «соевых правок» и досрочной отмены соответствующего эксперимента Украина потеряет уникальный шанс на примере отдельно взятой культуры апробировать механизм трансформации сырьевой модели функционирования аграрной экономики в более прогрессивную - предусматривающей формирование большего объема добавленной стоимости внутри страны и создание условий для уменьшения безработицы в регионах .

После досрочного отмены эксперимента с «соевыми правками» потенциальные инвесторы в аграрную переработку уже не будут воспринимать всерьез призывы государства инвестировать средства в Украину.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться по ссылке.