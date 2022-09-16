Отмена реформы облэнерго помешает интеграции Украины в европейский энергорынок, - эксперт

По его словам, коррупция и зарегулированность рынка электроэнергии, которая приводит к потере его финансовой ликвидности, может помешать дальнейшей интеграции Украины в европейский энергорынок.

Белявский добавил, что к потере финансовой ликвидности могут привести попытки откорректировать финансовые потоки на энергорынке через предоставление преференций отдельным трейдерам, отмену подходов RAB-регулирования и снижение "зеленых" тарифов.

"Участники энергорынков, как в Украине, так и в ЕС должны говорить на одном языке - и не упираться в искусственные ограничения или чувствовать на себе дискриминационные условия. Это очень важный нюанс, прежде всего в процессе послевоенного восстановления. Каждый день промедления - это недополученная гривна инвестиций", - подытожил он.

Напомним, энергетики призвали власти не отменять реформу облэнерго, поскольку они позволяют оперативно восстанавливать поврежденные в результате боевых действий линии электропередачи и готовиться к самому сложному в истории отопительного сезона.

Также председатель комитета Верховной рады по энергетике Андрей Герус считает, что введение RAB-тарифов для облэнерго было правильным решением.