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Отмена ПСО для населения не ко времени, особенно в период пандемии, - "Закарпатгаз Сбыт"

Киев, Вторник 28 июля 2020 11:50
Отмена ПСО для населения не ко времени, особенно в период пандемии, - "Закарпатгаз Сбыт"
Виктория Томинець (пресс-служба "Закарпатгаз Сбыт")
Автор: Мария Тарарыева

Механизм ПСО является неотъемлемой частью европейских рынков и соответствует требованиям Третьего Энергопакета ЕС

За пять лет государство сделало для открытия рынка газа всего три вещи - монетизировало субсидию, разделило квитанцию на две отдельные: за доставку и за потребление газа, ввело суточную балансировку. Но очень много вопросов остались до сих пор нерешенными.

Об этом во время дискуссии в рамках энергетического форума "Ukrainian Gas Open" отметила директор ООО "Закарпатгаз Сбыт" Виктория Томинець.

"За 5 лет было достаточно возможностей, чтобы заработали механизмы, которые бы дали участникам равные права и возможности, как это задекларировано Законом Украины "О рынке природного газа". Зато остаются не решенными ряд вопросов. Будут ли иметь все поставщики равный доступ к ресурсу "Укргаздобычи"? Как в условиях рыночных цен государство будет определять размер субсидий и льгот? Что делать с накопившимися долгами? Присутствующие здесь говорят: "Давайте отменим ПСО, а там посмотрим". Мы против такой позиции. Потому что несем ответственность за поставки газа", - отметила Томинець.

По ее словам, отмена ПСО для населения не ко времени, особенно в период пандемии COVID-19. Механизм Public service obligations (PSO) является неотъемлемой частью европейских рынков и соответствует требованиям Третьего Энергопакета ЕС.

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