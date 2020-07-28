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Cкасування ПСО для населення не на часі, особливо в період пандемії, - "Закарпатгаз Збут"

Київ, Вівторок 28 липня 2020 11:50
Cкасування ПСО для населення не на часі, особливо в період пандемії, - "Закарпатгаз Збут"
Вікторія Томинець (прес-служба "Закарпатгаз Збут")
Автор: Марія Тарариєва

Механізм ПСО є невід’ємною частиною європейських ринків і відповідає вимогам Третього  Енергопакету ЄС

За п’ять років держава зробила для відкриття ринку газу всього три речі - монетизувала субсидію, розділила квитанцію на дві окремі: за доставку і за споживання газу, запровадила добове балансування. Але дуже багато питань залишилися досі невирішеними.

Про це під час дискусії в рамках енергетичного форуму "Ukrainian Gas Open" зазначила директорка ТОВ "Закарпатгаз Збут" Вікторія Томинець.

"За 5 років було достатньо можливостей, щоб запрацювали механізми, які б дали учасникам рівні права і можливості, як це задекларовано Законом України "Про ринок природного газу". Натомість залишаються не вирішеними ряд питань. Чи будуть мати всі постачальники рівний доступ до ресурсу "Укргазвидобування"? Як в умовах ринкових цін держава буде визначати розмір субсидій і пільг? Що робити з накопиченими боргами? Присутні тут кажуть: "Давайте відмінимо ПСО, а там подивимося". Ми проти такої позиції. Бо несемо відповідальність за постачання газу", - зазначила Томинець.

За її словами, скасування ПСО для населення не на часі, особливо в період пандемії COVID-19. Механізм Public service obligations (PSO) є невід’ємною частиною європейських ринків і відповідає вимогам Третього Енергопакету ЄС.

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