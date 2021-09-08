Отмена минимального price cap на ВГС подрывает стабильность на энергорынке, - Центр Разумкова

"Регулятор не оставляет планов отменить требование участникам рынка в своих заявках на торги на ВГС указывать цену на э/э не менее от значения 100,5% от цены РДН. И это в условиях, когда решение доказывает свою результативность на практике - запасы угля медленно, но растут, благодаря стабильным ценам. Что это означает на практике? Падение цены на РДН и возвращения манипуляций и схем по торговле воздухом", - отметил эксперт.

Он отметил, что такое решение НКРЭКУ приведет к снижению покупательной способности генерирующих компаний, дестабилизирует ситуацию на энергорынке и способствует импорту электроэнергии из России и Беларуси.

"Это решение запускает на рынке эффект домино. Оно разрушает экономику только что установленной цены на украинском рынке: все еще низко, но рыночной. Цены, которая позволила запустить импорт угля в Украину из Польши, США, Казахстана и улучшить динамику по наполнению складов топливом. Отмена price cap на внутреннесуточном рынке фактически подрывает хрупкую конструкцию, которая сегодня обеспечивает генерирующие компании практически бесценным ресурсом к зиме. Это шаг назад и отказ от либерального рынка", - подчеркнул эксперт.