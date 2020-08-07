Отмена лицензий, патенты и страховки: в Украине готовят закон о такси

В правительстве хотят вывести рынок такси из тени
Министерство инфраструктуры Украины готовит новый законопроект, который будет регламентировать работу таксистов. Предлагается отменить лицензии, ввести патенты для перевозок на заказ и обязательное страхование пассажиров.
Об этом в Facebook сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.
По его словам, к законопроекту еще можно подать замечания и предложения. Ознакомиться с документом можно на сайте министерства.
Криклий отметил, что в Украине около 220 тысяч таксистов, что составляет 1,1% от экономически активного населения.
"При этом, замечу, львиная доля перевозчиков предоставляют услуги незаконно, поскольку не имеют лицензии или не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности. Их количество достигает 98%", - подчеркнул министр.
Он также отметил, что новый закон должен вывести такси из тени, а ежегодный оборот рынка такси и перевозок на заказ составляет около 40 млрд гривен.
Что предлагает законопроект:
Фото: новый законопроект о такси
Предполагается, что поступление налогов и сборов от выведения этого рынка из тени оценивается в 800 млн гривен в год.
Напомним, с 7 августа вступил в силу новый закон в сфере перевозок; в частности, в Украине начали брать сбор за вылет пассажиров - по 2 доллара на международных рейсах.