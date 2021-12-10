Открытое небо. Как Украина защищена от российских самолетов и ракет

До 2014 года армия в Украине финансировались по остаточному принципу. Не была исключением и система противовоздушной (ПВО) и противоракетной обороны (ПРО). Практически вся она держалась на багаже советского наследия, а разработка собственных современных образцов была заморожена во времена правления Виктора Януковича.

"Противовоздушная и противоракетная оборона – это сейчас ключевые "дыры", которые нужно заполнять, и мы над ними очень предметно работаем", – заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба осенью текущего года.

Его в этой мысли поддерживает как министр обороны Алексей Резников, называющий усиление ПВО и ПРО одним из приоритетов своей деятельности, так и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Недавно он был вынужден признать, что украинская система противоракетной обороны "хромает".

Сейчас на фоне усиливающейся эскалации на украино-российских границах вопрос "безопасного неба" стоит крайне остро. Украина просит безотлагательной помощи от американских партнеров. И США начали предпринимать первые шаги в этом направлении.

Американская помощь, советское оружие

Делегация американских военных посетила Украину в начале декабря с целью изучить, насколько надежно защищено украинское небо.

"Они изучали подробно пробелы которые у нас есть, слабые и сильные стороны нашей ПВО, как Воздушных, так и Сухопутных сил. Также изучали проблемы противоракетной обороны. Это на сегодняшний день ключевые вопросы", – объяснил РБК-Украина спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат цель.

Американцы побывали в украинских командных пунктах, центрах управления и оповещения, и радиотехнических подразделениях. Также ездили в зенитно-ракетную бригаду и бригаду тактической авиации в Киевской области. По словам Игната, делегация США не просто "осмотрела самолеты", а изучала вопросы совместимости американских и украинских средств связи, автоматизированных систем управления и радиотехнической разведки.

"После этого они сделают определенные экспертные выводы, что они смогут предоставить нам, какую военно-техническую помощь оказать. А нам надо все. И обновление парка авиационной и зенитно-ракетной техники, беспилотников. Они посмотрят, что наиболее экстренно необходимо и будут изучать вопрос, чтобы, возможно, в ближайшем будущем чем-то Украине начать помогать в этом плане", – сказал спикер Командования Воздушных сил.

ПВО и ПРО в Украине по большей части еще советских времен (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

На сегодняшний день украинские военные защищают небо старой советской техникой, подчеркнул он. Которую периодически ремонтируют, модернизируют и возвращают в строй. Речь идет о зенитно-ракетных комплексах, которым по 40-60 лет: "Бук-М1", С-300 (разных модификаций: ПС, ПТ, В1) и С-125.

Единственный дальнобойный комплекс С-200 был снят с вооружения во времена Януковича осенью 2013 года – как раз перед началом военной агрессии РФ в Крым и на Донбасс. Украинская истребительная авиация представлена эскадрильями советских МиГ-29 и Су-27.

"Мы из старого выжимаем по максимуму, где только можем", – объясняет РБК-Украина генерал-лейтенант Игорь Романенко, занимавшийся темой ПВО в руководстве Воздушных сил и Генерального штаба ВСУ (2006-2010). Эксперт признает: старым вооружением сражаться с современными средствами воздушного нападения противника – это заведомо "тяжелая задача".

Единственный момент, где мы не уступаем противнику, это системы радиолокационной разведки и отчасти – системы радиоэлектронной борьбы. Тут у нас есть и мировые передовые разработки и высокая технологическая база. Создать собственный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Украина, к сожалению, пока что не способна, признают эксперты. И это несмотря на оптимистические обещания КБ "Луч" и КБ "Южное" представить первые образцы такого ЗРК "в ближайшие пару лет".

"Да, они заявляют это время от времени. Но пока что, кроме обещаний, ничего нет. Заявления – это круто, но чтобы разработать зенитно-ракетную систему нужны десятки лет и громадное финансирование. А поставить на линейку производство, чтобы обеспечить полностью потребности такого государства как Украина – это очень амбициозные планы, скажем мягко", – отметил источник издания в руководстве ВСУ.

Как пример, он приводит проблему клистронов – высокочастотных усилителей для ЗРК, дефицит которых ощущает Украина. До последнего времени их удавалось "окольными путями" доставать с российских складов.

Украинским ЗРК не хватает запчастей (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Не стоит нашим военным в обозримом будущем рассчитывать и на американскую систему Patriot, утверждает источник издания в кабинетах власти. О том, что именно этот ЗРК крайне необходим Украине ранее заявляли и министр обороны Алексей Резников и глава Офиса президента Андрей Ермак.

США, действительно, поставляли Patriot не только партнерам по НАТО (Польша, Румыния), но и внеблоковым странам (Швеция, Саудовская Аравия). Впрочем, в Украине не все эксперты поддерживают идею купить этот американский ЗРК.

"Я не просто не сторонник, я противник закупок Patriot. Прежде всего из-за их цены. Одна батарея Patriot без ракет обошлась Швеции в 8,1 млрд грн. А нам надо, только чтобы прикрыть Киев, например, шесть таких батарей. Умножьте теперь это на количество городов, на количество стратегических объектов. И что главное – Patriot по опыту Саудовской Аравии пробивается допотопными примитивными средствами. То есть это не панацея", – объяснил РБК-Украина глава Украинского милитарного портала Тарас Чмут.

Пробелы в обороне

Пока же, без американской помощи и собственных современных ЗРК, оборона воздушного пространства Украины имеет ряд изъянов. С одной стороны: успешно противостоять российскими летательным средствам – самолетам, вертолетам и беспилотникам – наша система ПВО вполне способна.

Более того, как уверяют в Командовании Воздушных сил, украинские военные научились сбивать российские крылатые ракеты типа "Калибр". Соответствующие учения прошли этой осенью на полигоне в Херсонской области. Роль крылатой ракеты исполнял старый советский беспилотник.

Проблема может возникнуть в другом – при худшем развитии событий Украина может оказаться беззащитной перед оперативно-тактическим комплексом "Искандер". Его баллистические ракеты сначала на двигателях поднимаются на значительную высоту, а потом продолжают полет к цели по неконтролируемой (баллистической) траектории. Дальность поражения – 300-500 километров.

Формально, на вооружении Украины есть один комплекс, способный сбить баллистическую ракету на дальних высотах, это старый советский С-300В1. Но снарядов к нему – противоракет (зенитных управляемых ракет) – у нас нет, сказал источник среди офицерского состава ВСУ.

"Тех ракет, которые теоретически могли бы догнать "Искандер", у нас на вооружении нет. Это серьезная и болезненная для нас вещь", – добавил собеседник.

Генерал Романенко объяснил РБК-Украина этот парадокс. По его словам, пару систем С-300В1 наша страна получила из РФ в период развала Советского Союза. Но вот передачу ракет Кремль принципиально затягивал, а затем и вовсе решил не давать. "Москва станции нам отдала, а ракеты к ним не дала. Сказала, мол, надо еще посмотреть, разобраться и так далее", – отметил генерал.

Украинская армия научилась сбивать российские ракеты, но не все (фото: facebook.com / MinistryofDefence.UA)

Таким образом, Украина сейчас не имеет эффективной защиты от российских "Искандеров". И в Кремле это понимают. Еще весной на фоне обострения РФ перекинула четыре комплекса к украинским границам – в Воронежскую область.

"Российская бригада "Искандеров" поставлена к границе и один дивизион выдвинут так, чтобы накрывать столицу Киев. Бригада может дать залп одномоментный 300 ракетами – на Киев и другие важные объекты. Вот такое положение вещей", – резюмировал Романенко.

Также Россия, по его мнению, помешала тому, чтобы Украина создала собственный аналог "Искандера" – оперативно-тактический комплекс "Сапсан". Он мог бы стать оружием сдерживания противника. Его разработка была начата при президенте Викторе Ющенко и экстренно "приостановилась" при Януковиче. Романенко заверил, что это было сделано после визита в РФ тогдашнего министра обороны Михаила Ежеля.

В сложившейся ситуации Украину могли бы защитить не только и не столько американские Patriot, как общеевропейская и НАТОвская система противоракетной обороны. Военный эксперт считает, что от Норвегии (самая северная страна НАТО) до Турции (самая южная страна Альянса) должна быть создана "полоса" противоракетной обороны с разведывательно-ударными комплексами, которая бы защищала Украины и другие страны западной Европы. Сообща они могли бы предотвратить ракетный удар РФ.

В Командовании Воздушных сил успокаивают, что хоть вопрос ПРО для Украины и "болезненный", но сейчас активно идет работа по защите украинского неба.

"Сейчас массированно никто не летает, максимум эскадрильей воюют. Поэтому у нас задача стоит перекрыть пространство вдоль границы, защитить города и основные стратегические объекты страны от возможного воздушного нападения", – сказал спикер Командования Юрий Игнат.

Хоть Киев и другие крупные украинские города и "накрываются" российскими ракетами, они не являются основными целями страны-агрессора. Тарас Чмут уверен, что главной мишенью для Москвы будут украинские военные подразделения на Донбассе и именно их необходимо в первую очередь защищать зенитно-ракетными комплексами.

"Никто не будет бомбить Киев как во Вторую Мировую. Будут бомбить войска, для того чтобы потом захватывать территорию или принуждать Украину к тем или иным политическим уступкам. Просто так бомбить, например, атомные электростанции тоже никто не будет. Все-таки уже ХХI-ый век на дворе", – уверен эксперт.