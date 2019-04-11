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Открыто голосование жюри премии Presszvanie

Новости » Происшествия    11.04.2019 - 12:04
Открыто голосование жюри премии Presszvanie
Иллюстративное фото (пресс-служба премии)

11 апреля началось голосование жюри

11 апреля началось голосование жюри за лучшие тексты журналистов премии PRESSZVANIE. Оценивать работы участников премии будут медиа-эксперты, журналисты и редакторы украинских СМИ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу премии.

Голосование продлится до 20 мая 2019 года. Цель жюри – оценить все тексты участников и выявить лучшие в каждой номинации из категорий "Бизнес", "Культура", "Социум", а также в имиджевых номинациях.

Тексты оцениваются по следующим критериям:

• актуальность выбранной темы;

• глубина раскрытия темы;

• уникальность подобранных фактов;

• стиль публикации – легкость изложения;

• результат публикации – насколько значимым и резонансным получился материал, к каким изменениям в обществе он привел.

Чтобы оценки были учтены, каждому представителю жюри необходимо проголосовать по 10-ти балльной шкале за все тексты в выбранной категории номинаций. Жюри запрещается голосовать за "своих" в пределах одного издания.

Победителями становятся журналисты, чьи тексты получили наибольшее количество баллов. Результаты оценки будут объявлены на церемонии награждения.

PRESSZVANIE – ежегодная премия для журналистов и редакторов, которая вручается с 2005 года за лидерство и профессионализм. В состав жюри премии входят медиаменеджеры, редакторы, продюсеры и журналисты, которые представляют десятки украинских СМИ. Премия проходит под эгидой общественной организации "Прессзвание Украина", миссия которой – развивать украинскую журналистику.

Медиа партнеры: РБК-Украина, Фокус, Перша Шпальта, Українські новини, "В сухом остатке".

Партнеры образовательного направления: Смарт-Холдинг, Метинвест, Academy DTEK, EPAM.

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