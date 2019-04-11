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Відкрито голосування журі премії Presszvanie

Новини » Надзвичайні події    11.04.2019 - 12:04
Відкрито голосування журі премії Presszvanie
Ілюстративне фото (прес-служба премії)

11 квітня почалося голосування журі

11 квітня почалося голосування журі за кращі тексти журналістів премії PRESSZVANIE. Оцінювати роботи учасників премії будуть медіа-експерти, журналісти та редактори українських ЗМІ, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу премії.

Голосування триватиме до 20 травня 2019 року. Мета журі – оцінити всі тексти учасників та виявити кращі в кожній номінації з категорій "Бізнес", "Культура", "Соціум", а також в іміджевих номінаціях.

Тексти оцінюються за такими критеріями:

• актуальність обраної теми;

• глибина розкриття теми;

• унікальність підібраних фактів;

• стиль публікації – легкість викладу;

• результат публікації – наскільки впливовим і резонансним вийшов матеріал, до яких змін у суспільстві він призвів.

Щоб оцінки були враховані, кожному представнику журі необхідно проголосувати за 10-ти бальною шкалою за всі тексти в обраній категорії номінацій. Журі забороняється голосувати за "своїх" у межах одного видання.

Переможцями становляться журналісти, чиї тексти отримали найбільшу кількість балів. Результати оцінювання будуть оголошені на церемонії нагородження.

PRESSZVANIE – щорічна премія для журналістів і редакторів, яка вручається з 2005 року за лідерство і професіоналізм. До складу журі премії входять медіаменеджери, редактори, продюсери та журналісти, які представляють десятки українських ЗМІ. Премія проходить під егідою громадської організації "Прессзваніє Україна", місія якої – розвивати українську журналістику.

Медіа партнери: РБК-Україна, Фокус, Перша Шпальта, Українські новини, "В сухом остатке".

Партнери освітнього напрямку: Смарт-Холдинг, Метінвест, Academy DTEK, EPAM.

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