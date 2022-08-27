UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Открытие портов для экспорта металлопродукции поможет экономике и бюджету, - нардеп

Фото: открытие портов для экспорта металлопродукции поможет экономике и бюджету (Виталий Носач, РБК-Укрина)
Автор: Артем Горовенко

Разблокировка морских портов для экспорта металла и руды значительно улучшит ситуацию с государственным бюджетом Украины, а также вернет на рабочие места украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Дмитрия Кисилевский.

"Металлургическая отрасль имела значительную долю в украинской экономике: до войны она обеспечивала более 10% ВВП. Очевидно, что открытие портов для экспорта такой большой товарной группы значительно бы помогло украинской экономике, и вернуло бы на рабочие места много украинцев, которые вынуждены сейчас сидеть дома (из-за приостановки работы металлургических предприятий, - ред.)", - отметил он.

Также он напомнил, что Украина сейчас имеет значительный дефицит бюджета, и помочь могло бы расширение экспортных позиций, которые обеспечили бы страну валютными поступлениями.

"Поэтому, конечно, если бы эта инициатива была реализована, это было бы для Украины очень полезно - особенно с точки зрения государственного бюджета, который имеет сейчас очень большой дефицит", - резюмировал Кисилевский.

Напомним, ранее председатель Федерации металлургов Украины Сергей Беленький также заявил, что расширение действия "зернового соглашения" на металлопродукцию даст Украине постоянный источник валюты - который, в свою очередь, поможет укрепить курс гривны на 3-5 грн и стабилизировать его в этом коридоре.

Кроме этого, восстановление экспорта металла и руды вернет работу для тысяч украинцев, которые сейчас находятся в вынужденном простое.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
портЭкономика Украины