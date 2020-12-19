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Открытие главной елки в Киеве можно будет увидеть онлайн

Киев, Суббота 19 декабря 2020 08:38
Открытие главной елки в Киеве можно будет увидеть онлайн
Фото: елка (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Киеве 19 декабря в 19:00 состоится праздничное открытие главной елки страны на Софийской площади. Его можно будет увидеть онлайн.

Об этом сообщается на сайте КГГА.

В частности, трансляцию действа проведет ТРК "Киев", а также его можно будет увидеть на Youtube канале ТРК "Киев", Youtube канале КГГА и Официальном портале Киева.

Для избежания скопления людей новогодний маршрут простирается на 8 км и имеет 7 локаций: Софийская площадь, Арка дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, парк "Владимирская горка", Аллея художников, Андреевский спуск и Контрактовая площадь.

Главная елка страны расположена на Софийской площади, главная елка Киева - возле Арки дружбы народов, а центральная елка Подола будет стоять на Контрактовой площади.

Напомним, сегодня в Украине вступают в силу дополнительные ограничения карантина. В частности, новые запреты касаются проведения массовых мероприятий, сферы развлечений и работы заведений общественного питания.

Кроме того, правительство объявило об усилении карантина с 00:00 8 января до 00:00 25 января.

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