Засвічення головної ялинки у Києві можна буде побачити онлайн

Фото: ялинка (РБК-Україна)

У Києві 19 грудня о 19:00 відбудеться святкове засвічення головної ялинки країни на Софійській площі. Його можна буде побачити онлайн.

Про це повідомляється на сайті КМДА.

Зокрема, трансляцію дійства проведе ТРК "Київ", а також його можна буде побачити на Youtube каналі ТРК "Київ", Youtube каналі КМДА та Офіційному порталі Києва.

Для уникнення скупчення людей новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк "Володимирська гірка", Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни розташована на Софійській площі, головна ялинка Києва - біля Арки дружби народів, а центральна ялинка Подолу стоятиме на Контрактовій площі.

Нагадаємо, сьогодні в Україні набувають чинності додаткові обмеження карантину через коронавірус. Зокрема, нові заборони стосуються проведення масових заходів, сфери розваг і роботи закладів громадського харчування.

Крім того, уряд оголосив про посилення карантину з 00:00 8 січня до 00:00 25 січня.