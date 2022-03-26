Открытие других фронтов в сферах интересов РФ, нам очень поможет, - Данилов

В эфире телемарафона Секретарь СНБО высказался по поводу ситуации в Нагорном Карабахе, Калининграде и Курилах. Данилов прокомментировал действия Грузии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Телемарафон UAразом.

В эфире всеукраинского телемарафона UAразом, Секретарь СНБО высказался на тему обострения ситуации на территориях российских сфер влияния.

"После того, как Нагорный Карабах ввел военное положение у себя на территории сегодня, я могу сказать: там действительно происходят события. "Байракторы" не только утюжят на сегодняшний день орков на нашей территории, они отработали в Нагорном Карабахе.", - заявил Данилов.

Так же Данилов отметил, что если будут открываться вторые фронты для Российской Федерации, которые она искусственно совершила собственными действиями за свою короткую историю, они будут очень качественно помогать.

Кроме того, Секретарь высказался и о действиях Грузии: "Грузия себя ведет не очень корректно, мягко говоря".