Открыта универсальная сенсорная комната в Национальном институте рака

Средства для ее обустройства были собраны благодаря пожертвованиям абонентов Киевстар в рамках инициативы "Детская надежда"

В Отделении психологической помощи Национального института рака оборудована комната психологической разгрузки для онкобольных детей и их семей, которая станет местом отдыха и реабилитации. В таком интерактивном помещении специалисты смогут внедрять новейшие методики лечения и психологического сопровождения маленьких пациентов.

Проект открытия сенсорной комнаты реализованблагодаря благотворительным инициативам. Средства для оборудования комнаты собраны в рамках совместного проекта Киевстар и платформы dobro.ua от МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" "Детская надежда". Ремонтные работы этажа Отделения осуществляются с помощью БФ "Краб".

Подробно ознакомиться с проектом можно на платформе dobro.ua по этой ссылке.

"За два года существования "Детской надежды" наши абоненты подарили шанс на жизнь тысячам больных детей. Благодаря небольшим SMS-пожертвованиям удалось собрать более 6 млн гривен, а помощь уже получили 29 отделений украинских больниц. От имени Киевстар я хочу поблагодарить всех неравнодушных абонентов, которые становятся настоящей детской надеждой", - отмечает Анна Захараш, директор по корпоративным коммуникациям Киевстар.

В этом году на базе Института впервые создана психологическая служба для поддержки и сопровождения онкопациентов на всех этапах лечения. Подавляющее большинство детей, с впервые выявленными злокачественными солидными новообразованиями, проходят лечение именно в Национальном институте рака, в частности в отделении детской онкологии. Это от 250 до 300 детей из всех регионов Украины ежегодно.

"Вместе с абонентами Киевстар мы приобрели десятки единиц оборудования и расходных материалов для онкоотделений, поэтому логичен следующий шаг - открытие уникальной комнаты, где маленькие пациенты могут получить психологическую помощь и поддержку, а она во время лечения не менее важна. Для многих украинцев диагноз "онкология" звучит, как настоящий приговор, но это не так! Рак можно преодолеть и жизнь после него есть. Мы с командой верим, что теперь пациенты не будут иметь никаких сомнений, что болезнь отступит", - говорит Ирина Гуцал, директор платформы dobro.ua, МБФ ”Украинская Биржа Благотворительности".

"Детская надежда" была основана Киевстар и МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" в декабре 2018 года. Основная цель проекта - помочь детям с пороками сердца и онкологическими заболеваниями. За время существования инициативы отправлено более 330 000 благотворительных SMS, детской надеждой стали 122 тысячи абонентов Киевстар, 16 000 из которых настроили регулярное пожертвование и ежемесячно помогают детям с болезнями сердца и онкологическими заболеваниями. Для онко-направлениясобрано почти 3,5 миллиона гривен, а средний размер пожертвования через SMS составляет 15 гривен.

Все абоненты предоплаченной связи Киевстар имеют возможность выбрать направление помощи (онко или кардио) и один из четырех регионов страны (Киев, Днепр, Львов и Одесса), в больницы которых будут направлены их благотворительные взносы. Пожертвование может быть разовым, от 1 до 3000 гривен, или регулярным - 2, 5, 10, 15 и 20 гривен. Регулярное пожертвование будет осуществляться автоматически после каждого пополнения счета от 40 грн. Средства, которые абоненты жертвуют через SMS, не облагаются налогами - 100% пожертвований перечисляются УББ на реализацию проекта. Отчеты об использовании средств можно посмотреть на портале dobro.ua.

Посмотреть подробности и поддержать инициативу можно по ссылке kyivstar.ua/charity-ubb.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов мобильной и 1,1 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 85% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

Киевстар 23 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Справка об Украинской Бирже Благотворительности (платформа dobro.ua):

Украинская Биржа Благотворительности стала платформой dobro.ua

Первая в Украине платформа добра, фандрайзинговойплатформа, где вы можете и эффективно привлекать средства на благотворительные и социальные проекты любого направления.

Деятельность платформы обеспечивает МБФ "Украинская Биржа Благотворительности" - фонд, который за 9 лет работы привлек на благотворительность более 311 000 000 грн, поддержал почти 6000 проектов и стал лауреатом всех национальных наград в сфере благотворительности.