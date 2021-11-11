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Відкрила шлях мігрантам до України: киянка організувала схему фіктивних шлюбів

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Київ, Четвер 11 листопада 2021 15:38
Відкрила шлях мігрантам до України: киянка організувала схему фіктивних шлюбів Фото: киянка організувала схему для укладання фіктивних шлюбів (РБК)
Автор: Іванна Шовкун

Столична поліція викрила схему організації фіктивних шлюбів іноземців із українками. Організатором злочинів виявилася киянка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва у Facebook.

Жінка 1969 року народження організувала схему для незаконного переправлення мігрантів через кордон України. Робила вона це за допомогою укладання фіктивних шлюбів. Вартість однієї послуги складала 30 тисяч гривень.

Правоохоронці затримали 52-річну організатора злочинної схеми в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Її зловили під час передачі коштів за фіктивне свідоцтво про шлюб.

Фото: поліція Києва затримала жінку, яка організувала схему фіктивних шлюбів (facebook.com/UA.KyivPolice)

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Киянці загрожує тюремний строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Вирішується питання про оголошення фігурантці про підозру у скоєнні цього злочину та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії продовжуються, правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетні до злочинів.

Нагадаємо, у Вінницькій області СБУ викрила міжнародну шахрайську схему з сурогатного материнства.

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