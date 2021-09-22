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Отключенный на Приднепровской ТЭС блок компенсируют мощностями Криворожской станции

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Кривой Рог, Среда 22 сентября 2021 17:42
Отключенный на Приднепровской ТЭС блок компенсируют мощностями Криворожской станции Фото: Приднепровская ТЭС (energo.dtek.com)
Автор: Наталия Гурковская

Для компенсации отключенного блока №9 Приднепровской ТЭС включат корпуса блока №5 Криворожской теплоэлектростанции. Это не повлияло на энергоснабжение региона, отключения потребителей нет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на страницу ДТЭК Приднепровская ТЭС в Facebook.

На предприятии сообщили, что 22 сентября на Приднепровской ТЭС был отключен от сети единственный работающий блок №9 из-за свища на поверхности нагрева котла.

На станции отметили, что энергетики станции оперативно начали ремонтные работы для устранения причин сбоя и восстановления работы станции. Сейчас на запланированном среднем ремонте находится 10-й энергоблок.

"Отключение энергоблока №9 ДТЭК Приднепровской ТЭС не повлияло на энергоснабжение региона. Отключение потребителей нет. Для компенсации мощностей и обеспечения стабильной работы энергосистемы, ДТЭК Энерго планирует включить корпуса блока №5 на Криворожской ТЭС", - отметили на станции.

Там также заверили, что держат ситуацию на контроле и синхронизируют свои действия с НЭК "Укрэнерго".

Как сообщалось, государственная Калушская ТЭЦ (Ивано-Франковская область) осталась без угля из-за нехватки средств на его закупку.

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