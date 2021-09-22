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Відключений на Придніпровській ТЕС блок компенсують потужностями Криворізької станції

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Кривий Ріг, Середа 22 вересня 2021 17:42
Відключений на Придніпровській ТЕС блок компенсують потужностями Криворізької станції Фото: Придніпровська ТЕС (energo.dtek.com)
Автор: Наталія Гурковська

Для компенсації відключеного блоку №9 Придніпровської ТЕС включать корпуси блоку №5 Криворізької теплоелектростанції. Це не вплинуло на енергопостачання регіону, відключення споживачів немає.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сторінку ДТЕК Придніпровська ТЕС в Facebook.

На підприємстві повідомили, що 22 вересня на Придніпровській ТЕС було відключено від мережі єдиний працюючий блок №9 через свищ на поверхні нагріву котла.

На станції зазначили, що енергетики станції оперативно розпочали ремонтні роботи для усунення причин збою та відновлення роботи станції. Зараз на запланованому середньому ремонті знаходиться 10-тий енергоблок.

"Відключення енергоблока №9 ДТЕК Придніпровської ТЕС не вплинуло на енергопостачання регіону. Відключення споживачів немає. Для компенсації потужностей та забезпечення стабільної роботи енергосистеми, ДТЕК Енерго планує включити корпуси блоку №5 на Криворізькій ТЕС", - зазначили на станції.

Там також запевнили, що тримають ситуацію на контролі та синхронізують свої дії з НЕК "Укренерго".

Як повідомлялося, державна Калуська ТЕЦ (Івано-Франківська область) залишилася без вугілля через брак коштів на його закупівлю.

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