Отключение "Нафтогазом" ТКЭ зимой может привести к техногенным катастрофам и многомиллионным убыткам, - "Хмельницкгаз"

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На сегодня единственным оптовым поставщиком голубого топлива в Украине для нужд населения и предприятий ТКЭ является "Нафтогаз"

С 1 декабря 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" пролоббировал и получил право отключать предприятия ТКЭ, даже при температуре воздуха -30 С. Поручения будут предоставляться письменно, отключение котельных ТКЭ неизбежно приведут к техническим сбоям и выходу из строя оборудования, а также материальных убытков, которые значительно превышают суммы долгов. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Хмельницкгаз".

Пока "Хмельницкгаз" транспортирует природный газ 39 тепловым коммунальным предприятиям Хмельницкой области, которые подают тепло более 300 тыс. семей, в частности, только по Хмельницкому – около 200 тыс. семей. Поэтому данные решения "Нафтогаза" могут оставить без тепла сотни тысяч потребителей.

Чтобы избежать данной критической ситуации, ПАО "Хмельницкгаз" будет оперативно сообщать органы власти, предприятия ТКЭ, НКРЭКУ, а также общественность о получении письменных поручений на отключение от компании НАК "Нафтогаз Украины".

"Государственный регулятор отклонил обращение операторов ГРС (облгазов), не отключать теплосети по поручению "Нафтогаза" и обязал заключить договоры на прекращение газоснабжения, - отмечает коммерческий директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Надольный. – Поэтому, если после получения поручения Нака на отключение, в течение двух дней ТКЭ не урегулируют вопрос с монополистом, - мы вынуждены будем прекращать газоснабжение на указанные объекты".

На сегодня единственным оптовым поставщиком голубого топлива в Украине для нужд населения и предприятий ТКЭ является "Нафтогаз Украины". В свою очередь, "Хмельницкгаз" не продает энергоресурс, а только доставляет его потребителю и получает всего 71 коп. по распределен кубометр. Согласно нормативам пересчета в октябре более 85% средств за потребленный газ получил "Нафтогаз".

Поэтому, как оператор ГРС, "Хмельницкгаз" при письменном обращении поставщика вынужден будет прекратить газоснабжение данным категориям.

"Вынужденные прекращения газоснабжения предприятиям ТКЭ могут иметь непредсказуемые последствия технического характера, - информирует технический директор ПАО "Хмельницкгаз" Александр Лоб. – Ведь, если оттает и будет выведена из строя система отопления, то могут быть повреждены и внешние сети теплоснабжения, в частности, также и в домах потребителей, как это было при техногенной катастрофе в Алчевске".

В настоящее время на законодательном уровне не запрещено "Нафтогазу" отключать котельные зимой. При этом ПАО "Хмельницкгаз" в данной ситуации является лишь инструментом для исполнения решений монополиста.