Відключення "Нафтогазом" ТКЕ взимку може призвести до техногенних катастроф та багатомільйонних збитків, - "Хмельницькгаз"

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На сьогодні єдиним оптовим постачальником блакитного палива в Україні для потреб населення та підприємств ТКЕ є "Нафтогаз"

З 1 грудня 2018 року НАК "Нафтогаз України" пролобіював та отримав право відключати підприємства ТКЕ, навіть при температурі повітря -30 С. Доручення будуть надаватись письмово, відключення котелень ТКЕ неминуче призведуть до технічних збоїв та виходу з ладу обладнання, а також матеріальних збитків, які значно перевищуватимуть суми боргів. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Хмельницькгаз".

Наразі "Хмельницькгаз" транспортує природний газ 39 тепловим комунальним підприємствам Хмельницької області, які подають тепло більш як 300 тис. сімей, зокрема, лише по Хмельницькому – біля 200 тис. родин. Тому дані рішення "Нафтогазу" можуть залишити без тепла сотні тисяч споживачів.

Щоб запобігти даній критичній ситуації, ПАТ "Хмельницькгаз" оперативно повідомлятиме органи влади, підприємтва ТКЕ, НКРЕКП, а також громадськість про отримання письмових доручень на відключення від компанії НАК "Нафтогаз України".

"Державний регулятор відхилив звернення операторів ГРМ (облгазів), не відключати тепломережі за дорученням "Нафтогазу" та зобов’язав заключити договори на припинення газопостачання, - зауважує комерційний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Надольний. – Тож, якщо після отримання доручення НАКу на відключення, протягом двох днів ТКЕ не врегулюють питання з монополістом, - ми змушені будемо припиняти газопостачання на вказані об’єкти".

На сьогодні єдиним оптовим постачальником блакитного палива в Україні для потреб населення та підприємств ТКЕ є "Нафтогаз України". В свою чергу, "Хмельницькгаз" не продає енергоресурс, а лише доставляє його споживачеві і отримує всього 71 коп. за розподілений кубометр. Згідно нормативів перерахунку в жовтні більше 85% коштів за спожитий газ отримав "Нафтогаз".

Тож, як оператор ГРМ, "Хмельницькгаз" при письмовому зверненні постачальника змушений буде припинити газопостачання даним категоріям.

"Вимушені припинення газопостачання підприємствам ТКЕ можуть мати непередбачувані наслідки технічного характеру, - інформує технічний директор ПАТ "Хмельницькгаз" Олександр Лоб. – Адже, якщо розмерзнеться та буде виведена з ладу система опалення, то можуть бути пошкоджені і зовнішні мережі теплопостачання, зокрема, також і в оселях споживачів, як це було при техногенній катастрофі в Алчевську".

Наразі на законодавчому рівні не заборонено "Нафтогазу" відключати котельні взимку. При цьому ПАТ "Хмельницькгаз" в даній ситуації є лише інструментом для виконання рішень монополіста.