Отказом выполнять решение КСУ, Сытник объявил демарш президенту, - эксперт

Конституция имеет высшую юридическую силу в Украине, поэтому отказ директора НАБУ Артема Сытника уходить в отставку, несмотря на соответствующее решение Конституционного суда Украины - является демаршем против президента.

Об этом пишет УНИАН со ссылкой на комментарий эксперта Алексея Голобуцкого.

По его мнению, отказом выполнять нормы Конституции Украины, и уйти в отставку - Сытник бросает вызов президенту.

"Сытник отказывается уходить в отставку по решению Конституционного суда, ссылаясь на действующий закон о НАБУ, хотя его назначение признано противоречащим Конституции, которая имеет высшую юридическую силу в Украине", - отмечает эксперт.

Он также отмечает, что в Украине действует принцип верховенства Конституции Украины, его действие распространяется на всю территорию Украины.

Кроме того, Конституция Украины имеет высшую юридическую силу. Законы и другие нормативно-правовые акты принимаются на основе Конституции Украины и должны соответствовать ей (ст.8 Конституции Украины).

"Интересна не так коллизия, как невероятная самоуверенность Сытника: обычный директор далеко не самого главного учреждения в стране прямо и официально заявляет, что любые решения президента целой страны, за которого проголосовали 13,5 миллиона - юридически ничтожны", - добавляет эксперт.

Напомним, 28 августа Конституционный суд Украины признал неправомерным указ президента о назначении Сытника директором НАБУ. Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Сытник де-юре является неполномочным.

"С юридической точки зрения, Артем Сытник больше не может исполнять полномочия главы НАБУ, поскольку указ о его назначении утратил силу", - заявил Вениславский.