Отказ порта "Южный" переваливать руду приведет к падению курса гривны и инфляции, - эксперт

По его словам, порты "Южный" и ТИС организовали монопольный сговор, и вынуждают компании-грузоотправителей подписаться на заведомо невыгодные условия. Из-за этого перевалка руды сейчас практически прекращена, что угрожает остановкой украинским ГОКам, а УЗ и самим портам - потерями миллиардов гривен дохода.

"Из-за требований, которые выставило руководство порта "Южный", контракты заключены не будут. Грузовые потоки пойдут в частные терминалы и порты, а большая часть грузопотока будет просто потеряна. В этом случае потери для тех же портов составят более 80 миллионов гривен каждый месяц, для УЗ - более 300 миллионов гривен в месяц. Украина будет терять минимум 300 миллионов долларов ежемесячно", - пояснил Каленков.

По его словам, сейчас поступления от экспорта железной руды составляют 10% от всего экспорта страны.

"Потеря десятой доли экспорта существенно повлияет на курс гривны, на инфляцию в стране и на прочие макропоказатели. Поэтому, фактически, это вопрос национальной безопасности. Порт Южный - крупнейший порт страны. Железная руда и уголь - крупнейшие товарные позиции, которые везутся. А позиция порта приведет к тому, что мы потеряем объемы продаж, а соответственно объемы производства. Причем потери будут проявляться и долгосрочно - ведь мы потеряем нашу репутацию надежных поставщиков", - говорит эксперт.