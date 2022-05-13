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Отказ ЕС от российских нефти и газа лишит агрессора средств на войну, - ДТЭК

Фото: отказ ЕС от российских нефти и газа лишит агрессора средств на войну (dtek com)
Автор: Артем Горовенко

Если Европа прекратит покупать российские газ и нефть, то она лишит Россию денег на войну в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука в эфире "Freedom".

"Если Европа прекратит покупать у России газ, нефть, то, по правде, россияне получат ноль у себя в бюджете. И это остановит войну", - сказал он.

Сахарук отметил, что Россия получает от продажи энергоресурсов млрд долларов в сутки, при этом на один день войны она тратит около 900 млн долларов.

Также он добавил, что сейчас очень удачное время для Европы, чтобы отказаться от российских нефти и газа, потому что уже закончилась зима, и уменьшают потребление энергоресурсов.

"Европа именно в этот момент может перейти, есть время для того, чтобы законтрактовать объемы поставок энергоносителей из других стран. Я думаю, что это вопрос времени. И Россия потеряет Европу, как такого крупнейшего покупателя их энергоресурсов, как это было в прошлые годы", - подытожил Сахарук.

Напомним, в марте группа ДТЭК, НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго" запустили проект Stop Bloody Energy, в рамках которого они призывают западные компании прекратить сотрудничество с Россией в топливно-энергетической сфере.

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