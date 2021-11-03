Не отходя от принципов: сегодня "Шахтер" попытается взять реванш у "Реала" за разгром в ЛЧ

Несмотря на не самое удачное выступление в нынешней кампании "Шахтер" не намерен отступать от своей тактики - атакующий стиль с акцентом на контроль мяча. По словам наставника "горняков" Роберто Де Дзерби, именно такие матчи против сложных соперников могут помочь прогрессировать дончанам в их футбольной философии.

"Да, мы продолжаем со своими принципами игры. Мы работаем вместе три-четыре месяца и прекрасно знаем, как можем прогрессировать в будущем. Продолжим показывать нашу игровую философию. Независимо от того, сильный противник или нет, для нас самое главное - продолжать свой путь", - заявил главный тренер "Шахтера".

"Горнякам", чтобы надеяться на выход хотя бы в Лигу Европы, необходимо набирать очки с "Реалом" и "Интером". Поэтому для дончан в этом матче практически решается судьба участия в еврокубков весне.

"Мы абсолютно уверены в том, что делаем. Мистер постарался передать нам всю нужную информацию, отработать всю стратегию на предстоящий поединок. Завтра мы также должны стараться прессинговать, как делаем это всегда, несмотря на то что это "Реал"… Самое главное… показать на поле все то, что было передано нам тренерами, и добиться победы", - добавил бразильский защитник "Шахтера" Додо.

Важным этот поединок также является и для "Реала", который в случае победы может существенно улучшить шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

"Мы хорошо знаем Шахтер. Очень хорошо. Победа в этом матче будет много значить. Победа или поражение сильно все меняет. Если мы проигрываем, это заставит нас играть на победу в двух следующих встречах. Выигрываем - будем близки к цели, команда не будет иметь мыслей о провале на ментальном уровне", - отметил перед матчем коуч "сливочных" Карло Анчелотти.

Ориентировочные составы

Мадридцы к поединку против дончан подходят с несущественными кадровыми потерями. Под вопросом участие Диаса, Вальверде и Родриго. Точно не сыграют Бейл и Себальос.

У "горняков" из лазарета вернулся Матвиенко и Патрик. При этом "Шахтеру" не поможет Педриньо.

"Реал": Куртуа - Карвахаль, Эдер Милитао, Алаба, Менди - Кроос, Каземиро, Модрич - Винисиус, Бензема, Азар

"Шахтер": Пятов - Додо, Марлон, Матвиенко, Исмаили - Майкон, Патрик, Антонио - Тете, Фернандо, Соломон

Где смотреть

Начало матча в 19:45 по Киеву. Транслироваться поединок будет на платформе MEGOGO.