Отход ВСУ из Лисичанска - это вопрос правильного возвращения Донбасса, а не его потери, - Подоляк

Отступление Вооруженных сил Украины от Лисичанска - это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения его.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью изданию Bild .

По его словам, сейчас оккупанты имеет превосходство в дальнобойной артиллерии, а война идет по принципу артиллерийской дуэли. При этом Подоляк подчеркнул, что 90% потерь составляют потери от артиллерийских ударов.

Советник главы ОП отметил, что качество управления войсками и планирования операций у украинцев намного выше, чем у россиян, а имея "относительный паритет" в вооружениях, ВСУ смогут выбить врага.

"Это не вопрос, когда они заберут Донбасс. Это вопрос, какую цену они готовы заплатить, чтобы покинуть Донбасс. Проблема России, что она воюет количеством, а не качеством. Мы хотим воевать качеством. Мы минимизируем потери, и вопрос временного отступления от Лисичанска и из Луганской области, это вопрос не потери Донбасса, а вопрос правильного обратного возвращения Донбасса", - заявил Подоляк.