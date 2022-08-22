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Отдыхайте в Северной Корее: немецкие политики за запрет виз для жителей путинской России

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Берлин, Понедельник 22 августа 2022 08:47
Отдыхайте в Северной Корее: немецкие политики за запрет виз для жителей путинской России Фото: жителям России рекомендовали отдыхать в Северной Корее (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Дискуссия о приостановке выдачи туристических виз гражданам России набирает обороты, и ряд европейских стран уже предприняли меры. Немецкие политики призывают к всеобъемлющему регулированию на уровне ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

"Отпускные визы для россиян должны быть остановлены. Местом отдыха в путинской России должны быть не Париж и Порту, а Пхеньян и Пекин", - заявила заместитель лидера фракции "Союз" в Бундестаге Андреа Линдхольц (ХСС).

Она отметила, что речь идет о подаче четких сигналов населению России.

Депутат Европарламента Деннис Радтке (ХДС) заявил, что "невыносимо, что русские отдыхают в Европе и тратят свои деньги, как ни в чем не бывало". По его словам, любой, кто хочет остановить Путина, не должен сдаваться сейчас, а должен ввести запрет на туристические визы для граждан России.

Напомним, что в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.

Отметим, по данным издания Politico, Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу российских туристических виз.

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