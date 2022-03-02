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Не отдадим Киев никогда и никому, - Палатный

Автор: Артем Горовенко

Руководитель исполкома "Удара" Виталия Кличко Артур Палатный обратился к украинцам с оборонительных позиций и заверил, что Украина выстоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политика в Facebook.

"Мы на позициях! Побратимы рядом - настоящие патриоты, которые круглосуточно стоят на страже безопасности нашего города! Мы на местах! Были, есть и будем! Украина, мы сделаем все для того, чтобы жители столицы, а также все украинцы жили в свободной и независимой стране! Никакой враг, никакой оккупант не посмеет посягнуть на нашу свободу! Мы - свободная нация и весь мир теперь об этом знает", - подчеркнул Палатный.

Он отметил, что Киев обороны Киева будет продолжаться, ведь Украина сильнее оккупантов.

"Не отдадим Киев никогда и некому. Киев - город герой! Украина - наша ненька! Оборона нашей страны сильнее, чем может представить любой оккупант! Украина больше всего", - подытожил Палатный.

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Артур ПалатныйКиев