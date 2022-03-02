ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Не отдадим Киев никогда и никому, - Палатный

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 21:04
Не отдадим Киев никогда и никому, - Палатный Фото: Артур Палатный (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Руководитель исполкома "Удара" Виталия Кличко Артур Палатный обратился к украинцам с оборонительных позиций и заверил, что Украина выстоит.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на политика в Facebook.

"Мы на позициях! Побратимы рядом - настоящие патриоты, которые круглосуточно стоят на страже безопасности нашего города! Мы на местах! Были, есть и будем! Украина, мы сделаем все для того, чтобы жители столицы, а также все украинцы жили в свободной и независимой стране! Никакой враг, никакой оккупант не посмеет посягнуть на нашу свободу! Мы - свободная нация и весь мир теперь об этом знает", - подчеркнул Палатный.

Он отметил, что Киев обороны Киева будет продолжаться, ведь Украина сильнее оккупантов.

"Не отдадим Киев никогда и некому. Киев - город герой! Украина - наша ненька! Оборона нашей страны сильнее, чем может представить любой оккупант! Украина больше всего", - подытожил Палатный.

Читайте РБК-Украина в Google News
Артур Палатный Киев
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси