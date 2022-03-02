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Не віддамо Київ ніколи і нікому, - Палатний

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Середа 02 березня 2022 21:04
Не віддамо Київ ніколи і нікому, - Палатний Фото: Артур Палатний (facebook.com)
Автор: Артем Горовенко

Керівник виконкому "УДАРу" Віталія Кличка Артур Палатний звернувся до українців з оборонних позицій і запевнив, що Україна вистоїть.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика у Facebook.

"Ми на позиціях! Побратими поруч - справжні патріоти, які цілодобово стоять на стражі безпеки нашого міста! Ми на місцях! Були, є і будемо! Україно, ми зробимо все для того, щоб мешканці столиці, а також всі українці жили у вільній та незалежній державі! Ніякий ворог, ніякий окупант не посміє посягнули на нашу свободу! Ми - вільна нація і весь світ тепер про це знає", - наголосив Палатний.

Він наголосив на тому, що Київ оборони Києва триватиме, адже Україна сильніша за окупантів.

"Не віддамо Київ ніколи і нікому. Київ - місто герой! Україна - наша ненька! Оборона нашої країни сильніша, ніж може уявити собі будь-який окупант! Україна понад усе", - підсумував Палатний.

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Артур Палатний Київ
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