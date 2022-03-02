Не віддамо Київ ніколи і нікому, - Палатний

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на політика у Facebook .

"Ми на позиціях! Побратими поруч - справжні патріоти, які цілодобово стоять на стражі безпеки нашого міста! Ми на місцях! Були, є і будемо! Україно, ми зробимо все для того, щоб мешканці столиці, а також всі українці жили у вільній та незалежній державі! Ніякий ворог, ніякий окупант не посміє посягнули на нашу свободу! Ми - вільна нація і весь світ тепер про це знає", - наголосив Палатний.

Він наголосив на тому, що Київ оборони Києва триватиме, адже Україна сильніша за окупантів.

"Не віддамо Київ ніколи і нікому. Київ - місто герой! Україна - наша ненька! Оборона нашої країни сильніша, ніж може уявити собі будь-який окупант! Україна понад усе", - підсумував Палатний.