В отчетах всех парламентских партий выявили нарушения

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) утвердило 54 вывода по результатам анализа отчетов политических партий за IV квартал 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Как отметили в пресс-службе, 42 вывода содержат информацию о выявленных нарушениях. В том числе выводы по отчетам парламентских партий "Народный фронт", "Блок Петра Порошенко "Солидарность", "Самопомощь", "Радикальная партия", "Батькивщина" и "Оппозиционный блок" содержат информацию о выявленных нарушениях установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии.

Всего за IV квартал 2018 года в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходы и обязательствах финансового характера. Предварительные выводы по результатам анализа отчетов политических партий были утверждены решениями НАПЗ.

Как сообщало РБК-Украина Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выявило нарушения в декларациях о доходах абсолютного большинства кандидатов в президенты Украины.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) в ходе полных проверок деклараций выявило недостоверные сведения на 8,6 млрд грн.