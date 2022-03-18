Освобожденный мэр Мелитополя рассказал, как его держали в плену

Сразу после задержания Ивана Федорова отправили в СИЗО города Мелитополя. По словам главы города, физических пыток в плену к нему не применяли, но регулярно в камеру заходило по 5-6 российских военных с оружием, желавших что-то выпытать.

"За освобождение я хочу поблагодарить свободную прессу, которая объективно освещала эту информацию, политиков, которые подняли данное информационное сообщение на наивысший мировой уровень. Я думаю, что только благодаря огласке и пристальному вниманию к этому вопросу мне удалось остаться целым", - отмечает Федоров.

За шесть дней пребывания в плену от мэра Мелитополя хотели получить заявление об увольнении, а также ряд подписанных документов, которые бы официально изменили расположение сил в городском совете. Но российские оккупанты не понимали, что для легитимной процедуры нужно было бы собирать сессию городского совета, выносить все вопросы на голосование. Федоров вспоминает, что сделал вид, что пошел на уступки россиянам и подписал несколько документов, которые по украинскому законодательству никакой юридической силы не имели.

После нескольких дней пребывания в плену Федорова все же отпустили. Обмен проходил достаточно волнительно, потому что было всего две попытки. Первая попытка обмена была неудачной, она проходила в понедельник, мэра Мелитополя возили более семи часов в машине, после чего сообщили о том, что обмен не состоится, и вернули обратно в камеру.

После этого еще примерно сутки Федоров находился в камере.После этого была вторая попытка обмена, которая тоже была достаточно сложная, потому что обмен проводился в темное время суток. Она оказалась удачной, мэра обменяли на пленных российских срочников.