Освобожденные из плена РФ корабли отправляют на ремонт

Фото: корабль "Никополь" (dumskaya.net)

На кораблях "Никополь" и "Яны Капу" завершились экспертизы

Освобожденные из российского плена корабли "Никополь" и "Яны Капу" на следующей неделе отправят на ремонт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на судоремонтный завод. Второй катер, "Бердянск", станет на ремонт несколько позже.

Напомним, захваченные Россией корабли прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков в ноябре 2019 года. Указанные судна были добуксированы, поскольку находились в практически уничтоженном состоянии. До отправки на ремонт на них проводились следственные действия и баллистические экспертизы.

Российская армия захватила украинские корабли годом ранее, когда они пытались пройти Керченский пролив. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу за якобы нарушение российской границы. На следующий день Украина ввела военное положение в ряде областей, которое продлилось в течение месяца.

Украинские моряки были освобождены в ходе обмена пленными в сентябре 2019 года.