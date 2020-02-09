ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Освобожденные из плена РФ корабли отправляют на ремонт

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 13:35
Освобожденные из плена РФ корабли отправляют на ремонт
Фото: корабль "Никополь" (dumskaya.net)

На кораблях "Никополь" и "Яны Капу" завершились экспертизы

Освобожденные из российского плена корабли "Никополь" и "Яны Капу" на следующей неделе отправят на ремонт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны.

Сообщается, что катер "Никополь" и буксир "Яны Капу" уже на следующей неделе будут отправлены на судоремонтный завод. Второй катер, "Бердянск", станет на ремонт несколько позже.

Напомним, захваченные Россией корабли прибыли на базу ВМС ВС Украины в Очаков в ноябре 2019 года. Указанные судна были добуксированы, поскольку находились в практически уничтоженном состоянии. До отправки на ремонт на них проводились следственные действия и баллистические экспертизы.

Российская армия захватила украинские корабли годом ранее, когда они пытались пройти Керченский пролив. В ходе захвата несколько членов экипажей получили ранения, всех моряков сначала доставили в оккупированную Керчь, затем в Симферополь, где "местный суд" взял их под стражу за якобы нарушение российской границы. На следующий день Украина ввела военное положение в ряде областей, которое продлилось в течение месяца.

Украинские моряки были освобождены в ходе обмена пленными в сентябре 2019 года.

Украинцев нет среди зараженных коронавирусом на лайнере в Японии
Новости Украины пленныеремонткорабль
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь