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Освобождение пожизненно осужденных: в Минюсте обьяснили механизм

Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Омбудсмен Людмила Денисова надеется, что механизм досрочного освобождения "пожизненников" парламент рассмотрит уже на этой сессии - до конца года. Тогда, по ее словам, украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных".

Законодательные изменения предполагают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество и после 15 лет отсидки подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения.

Тогда срок может быть сокращен до 15-20 лет. Получается, что в общей сложности при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30-35 лет.

Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет - значительный срок для заключенного.

"В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно более жесткий, чем это требуется", - сказал глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

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Министерство юстиции Украины