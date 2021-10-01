ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Освобождение пожизненно осужденных: в Минюсте обьяснили механизм

Новина українською →
Киев, Пятница 01 октября 2021 10:20
Освобождение пожизненно осужденных: в Минюсте обьяснили механизм Фото: в Минюсте объяснили механизм освобождения пожизненно осужденных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Омбудсмен Людмила Денисова надеется, что механизм досрочного освобождения "пожизненников" парламент рассмотрит уже на этой сессии - до конца года. Тогда, по ее словам, украинское законодательство будет соответствовать практикам ЕСПЧ.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных".

Законодательные изменения предполагают, что преступник должен подготовить план своей реинтеграции в общество и после 15 лет отсидки подать в суд ходатайство о сокращении срока заключения.

Тогда срок может быть сокращен до 15-20 лет. Получается, что в общей сложности при любом удачном развитии событий заключенный пробудет под стражей не менее 30-35 лет.

Правозащитники видят в этом основную проблему, ведь 35 лет - значительный срок для заключенного.

"В свете решения КСУ надо этот законопроект переделывать, потому что там нет вообще речи об условно-досрочном освобождении. Он значительно более жесткий, чем это требуется", - сказал глава Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство юстиции Украины
NEWS
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
В Офисе президента заявили, что Зеленский не причастен к запуску отставки Разумкова
DAILY
Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Запах свободы. Почему в Украине готовятся выпускать из тюрем пожизненно осужденных