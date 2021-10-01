Звільнення довічно засуджених: у Мін'юсті пояснили механізм

Омбудсмен Людмила Денісова сподівається, що механізм дострокового звільнення "довічників" парламент розгляне вже на цій сесії - до кінця року. Тоді, за її словами, українське законодавство відповідатиме практикам ЄСПЛ.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Запах свободи. Чому в Україні готуються випускати з в'язниць довічно засуджених ".

Законодавчі зміни припускають, що злочинець повинен підготувати план своєї реінтеграції в суспільство і після 15 років відсидки подати до суду клопотання про скорочення терміну ув'язнення.

Тоді термін може бути скорочений до 15-20 років. Виходить, що в цілому при будь-якому вдалому розвитку подій ув'язнений пробуде під вартою не менше 30-35 років.

Правозахисники вбачають у цьому основну проблему, адже 35 років - значний термін для ув'язненого.

"У світлі рішення КСУ треба цей законопроект переробляти, тому що там немає взагалі мови про умовно-дострокове звільнення. Він значно жорсткіший, ніж це потрібно", - сказав голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров.