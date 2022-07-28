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Освобождение Херсона деморализует российское общество, - Подоляк

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Киев, Четверг 28 июля 2022 19:39
Освобождение Херсона деморализует российское общество, - Подоляк Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Освобождение украинскими силами оккупированного Херсона должна изменить психологию войны и деморализовать российское общество.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Для того, чтобы вести эффективную контрнаступательную войну, нам нужны успехи. Деблокада Херсона, например, существенно изменит психологию войны. То есть мы докажем и для наших людей, что мы можем не только эффективно обороняться, а и контрнаступать, деблокировать свою территорию. Это важно психологически. И так же само это будет мощным деморализующим фактором для российского общества, они поймут, что вся эта пропаганда перестает вообще говорить хотя бы часть правды… И поэтому мы должны это сделать", - отметил он.

Он подчеркнул, что освобождение Херсона также станет важным сигналом для украинцев на оккупированных территориях.

"Будет эйфория, которая позволит еще больше эффективно вести работу против оккупанта на тех территориях, которая еще будет оккупирована", - добавил Подоляк.

Напомним, ранее сообщалось, что американские аналитики прогнозируют сроки освобождения Херсона от российских оккупантов до конца сентября.

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