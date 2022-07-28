ua ru
Чт, 28 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Звільнення Херсона деморалізує російське суспільство, - Подоляк

Новость на русском →
Київ, Четвер 28 липня 2022 19:39
Звільнення Херсона деморалізує російське суспільство, - Подоляк Фото: радник голови Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Звільнення українськими силами окупованого Херсона має змінити психологію війни та деморалізувати російське суспільство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Михайла Подоляка в ефірі телемарафону.

"Для того, щоб вести ефективну контрнаступальну війну, нам потрібні успіхи. Деблокада Херсона, наприклад, істотно змінить психологію війни. Тобто ми доведемо і для наших людей, що ми можемо не тільки ефективно оборонятися, а й контрнаступати, деблокувати свою територію. Це важливо психологічно. І так само саме це буде потужним деморалізуючим фактором для російського суспільства, вони зрозуміють, що вся ця пропаганда перестає взагалі говорити хоча б частину правди... І тому ми маємо це зробити", - зазначив він.

Він підкреслив, що звільнення Херсона також стане важливим сигналом для українців на окупованих територіях.

"Буде ейфорія, яка дозволить ще більше ефективно вести роботу проти окупанта на тих територіях, яка ще буде окупована", - додав Подоляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американські аналітики прогнозують терміни звільнення Херсона від російських окупантів до кінця вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Офіс президента
NEWS
Клименко став новим керівником САП
Клименко став новим керівником САП
DAILY
Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Від Нюрнберга до Гааги. Як Путіна можуть судити за війну проти України