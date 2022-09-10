Освобождают Украину от себя. В ОП высмеяли версию РФ с "переброской" сил на востоке

Бегство россиян из оккупированных населенных пунктов является главной целью "спецоперации" - они освобождают Украину от своего присутствия.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, деоккупация населенных пунктов, которая происходит сейчас в Херсонской и Харьковской областях, шокирует российскую сторону и ослабляет их уверенность в безнаказанности.
"Наконец-то российская "специальная военная операция" возвращается к изначально заявленной цели, которую не все сразу поняли - российская армия активно освобождает украинские территории от своего же присутствия. К сожалению, оставляя на этих территориях традиционные метки русского мира - разрушенные села, разграбленные дома, свои грязные "места массовой лежки", - заявил Подоляк.
Он также подчеркнул, что ожидает новой операции по свертыванию и оперативной переброске личного состава россиян, "если они успеют".
"На этот раз в места постоянной дислокации - в Бурятию, Тыву и на Дальний Восток", - резюмировал Подоляк.
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что якобы для достижения целей "спецоперации" было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.
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