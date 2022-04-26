ru ua
Вт, 26 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Звільнили" школу та лікарню. Окупанти накрили ракетами Авдіївку

Новость на русском →
Вівторок 26 квітня 2022 14:06
"Звільнили" школу та лікарню. Окупанти накрили ракетами Авдіївку Фото: окупанти обстріляли Авдіївку (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують знищувати інфраструктуру на Донеччині. Так, окупанти обклали ракетами Авдіївку - під удар потрапили лікарня, школа, житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Росіяни продовжують цілеспрямовано стріляти по цивільних та знищувати критичну інфраструктуру", - зазначив він.

Як додав Кириленко, сьогодні обстріл триває практично по всій лінії фронту. В даний час відомо про щонайменше 2 загиблих, зокрема в Нью-Йорку, а також про 6 поранених (у Мар'їнці, Великій Новосілці, Нью-Йорку та Лимані).

"Стабільно напружено на Мар'їнському напрямку. Водночас росіяни обстріляли Красногорівку, пошкодили трансформатор та залишили місто без електрики", - зазначив він, додавши, що електропостачання вже вдалося відновити.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Донбас
DAILY
Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Не тільки Байрактари. Які дрони Україна отримує від союзників і на що вони здатні